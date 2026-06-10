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Karnyújtásnyira az EU-s pénzek: ennyi elegendő lesz a Bizottságnak?
Podcast

Karnyújtásnyira az EU-s pénzek: ennyi elegendő lesz a Bizottságnak?

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Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A műsor első részében arról volt szó, mi szerepel pontosan az eu-források lehívása érdekében benyújtott törvénycsomagban és elegendő aktus lesz-e a Bizottság számára, ha az Országgyűlés megszavazza a reformokat. Vendégünk volt Szabó Dániel, a Portfolio EU-s ügyekkel foglalkozó szakértője. Adásunk második részében arról volt szó, hogy a Magyar-kormánynak záros határidőn belül döntenie kell annak a több tízezer házaspárnak a sorsáról, akiknek nem sikerült a szerződésben vállalt idő alatt gyermeket vállalniuk, és ezáltal esedékessé válhat számukra a kamattámogatás visszafizetése és a törlesztőrészletük emelkedése. A témában Palkó Istvánnal, a Portfolio Pénzügy rovatának vezető elemzőjével beszélgettünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek

  • Intro – (00:00)
  • EU-s pénzek – (01:33)
  • Babaváró kölcsön – (21:00)

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet

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