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Hiába nyernének vele a magyar termelők, mégsem lépik meg: mitől félnek ennyire?

agrarszektor.hu
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A hazai kertészeti ágazat kapcsán időről időre felmerül, hogy a siker érdekében a termelők között szoros együttműködésre volna szükség, ezen a téren azonban valamiért nem igazán sikerül előre lépni. Hogy miért marad ritka kivétel az ilyen típusú összefogás Magyarországon, arról beszélgetünk az Alapvetés podcast eheti epizódjában, ahol vendégünk Nagypéter Sándor, a Délalföldi Kertészek Szövetkezetének elnök-ügyvezetője.
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Bár a kertészeti ágazat szereplői között rendre felmerül az együttműködés szükségessége, a gyakorlatban továbbra is ritka a termelők közötti tartós és szervezett összefogás. De vajon milyen kompromisszumokra van szükség az egyik és a másik oldalon ahhoz, hogy egy ilyen típusú együttműködés tartósan sikeres legyen?

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Hol van az egyensúly az egyéni gazdálkodói szabadság és a közös piaci érdek között? És mennyire szabályozási vagy piaci kérdés a szövetkezetek létrejöttének ösztönzése? Az Alapvetés podcast eheti műsorában ezekről a kérdésekről is beszélt Nagypéter Sándor, a Délalföldi Kertészek Szövetkezetének elnök-ügyvezetője.

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