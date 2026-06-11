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Kriptokereskedelem: van élet a halál után, de nagy kérdés, hogy milyen
Podcast

Kriptokereskedelem: van élet a halál után, de nagy kérdés, hogy milyen

Portfolio
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Már hallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása, amelynek első részében arról volt szó, hogy a mai kormányinfón hivatalossá vált: a Tisza-kormány társadalmi egyeztetésre bocsátja a kriptoeszközök kereskedelmére vonatkozó korábbi, az uniós joggal ellentétes és büntetőjogi szankciókat is tartalmazó szabályozás hatályon kívül helyezését. Vendégünk Kanti Péter, a Dorsum üzleti tanácsadás, blockchain & digitális eszközök üzletágának vezetője volt.

A műsor második felében a ma induló focivébé üzleti aspektusait vettük górcsó alá. Az USA-Kanada-Mexikó közös rendezésű torna a példátlan beutazási korlátozások mellett a botrányos jegyárak miatt is kereszttűzbe került, hiszen az Üzbegisztán-Kongói Demokratikus Köztársaság kaliberű derbikre is minimum sok száz dolláros áron lehetett belépőhöz jutni. Megtelnek-e ennek ellenére a lelátók, mennyit kaszál a Fifa és az új rendszer nem inflálja-e el a meccsek értékét? Ezekről a kérdésekről is szót ejtünk Szabados Gábor sportközgazdásszal.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Feltámad a kriptokereskedelem − (02:14)
  • Indul a focivébé: nagy üzlet, drága mulatság − (11:15)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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