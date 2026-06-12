Komoly vagyonvisszaszerzést indít a Tisza: 1900 milliárd forint sorsa a tét

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

Intro – (00:00)

KEKVA-k sorsa – (01:32)

Építőipar – (11:03)

Tőkepiaci kitekintő – (15:30)

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