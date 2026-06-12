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Komoly vagyonvisszaszerzést indít a Tisza: 1900 milliárd forint sorsa a tét
Podcast

Komoly vagyonvisszaszerzést indít a Tisza: 1900 milliárd forint sorsa a tét

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Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében azt jártuk körül, mi történhet a magyar egyetemekkel, ha a kormány ígéretéhez híven megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, ismertebb nevükön a KEKVA-kat. A kérdés azért is különösen jelentős, mert az alapítványokhoz hatalmas vagyon került, amelynek egy része nem kapcsolódik közvetlenül az oktatáshoz. A témáról Debreczeni Rékával, a Portfolio makroelemzőjével beszélgettünk. Az adás második részében a friss építőipari adatokat elemeztük Koji Lászlóval, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökével.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

 
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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • KEKVA-k sorsa – (01:32)
  • Építőipar – (11:03)
  • Tőkepiaci kitekintő – (15:30)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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