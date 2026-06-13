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Április 12. az amerikai egyetemeken is Magyarországról szólt
Podcast

Április 12. az amerikai egyetemeken is Magyarországról szólt

Vidovszky Áron
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A Portfolio Checklist Extra adásában hatodik alkalommal beszélgetünk az amerikai felsőoktatás elitjébe tartozó Borostyán Ligába, angolul Ivy League-be tartozó egyetemek magyar diákjaival. Hallgatóink a harvardos Kovács Ferenc Somát és a yale-es Szepesi Mórt már jól ismerhetik, a csapat azonban bővült: a mai műsorban csatlakozott hozzájuk a University of Pennsylvania egyetemről Madár Gergely is. Így most már négyen beszélgetünk többek között arról, hogy csapódott le az USA-ban a magyar választások eredménye, hogy látják Donald Trump elmúlt fél éves ténykedését az egyetemeken, mit gondolnak ők az amerikai tőkepiacon zajló folyamatokról, és hogy kik most az igazi sztárok az USA top egyetemistáinak körében.

A műsor edukációs és szórakoztató céllal készül, így az abban elhangzó beszélgetés semelyik eleme nem minősül befektetési tanácsadásnak. Amennyiben valódi, hivatalos befektetési tanácsot szeretne, akkor keresse az Invest szakmai partnerét, a Portfolio Investment Servicest. Ez a Portfolio Csoport privátbanki üzletága az Erste Befektetési Zrt. függő ügynökeként, és itt többek között olyan szakemberek segítik az ügyfelek befektetési döntéseit, mint Nagy Viktor és elemző kollégái.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Bemutatkozik a University of Pennsylvania is – (01:25)
  • Harvardi félév: sportsérülések és kezelésük – (07:00)
  • A Yale Political Union magyar elnöke – (14:20)
  • Meglepő személyek vonzzák a legtöbb egyemistát – (17:50)
  • Mit jelent Amerikában a szélsőbaloldaliság? – (22:47)
  • Az USA-ban lőnek is – (27:10)
  • Hogy néztek ki onnan a magyar választások? – (29:30)
  • Sulyok Tamást a Yale-en húszan védték – (39:30)
  • Orbán Viktor sorsa várhat Donald Trumpra? – (42:00)
  • Donald Trump viselt dolgai: újabb impeachment? – (47:15)
  • Scott Galloway magyar hasonlata Hormuzra – (54:30)
  • Az USA makroproblémái – (1:02:40)
  • Iránnal szemben Trump nem tud TACO-zni – (1:07:15)
  • Tőkepiaci dilemmák Amerikában – (1:10:00)
  • AI-sztorik a felsőoktatásból – (1:15:00)
  • Nyári és őszi tervek – (1:36:55)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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