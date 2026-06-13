Április 12. az amerikai egyetemeken is Magyarországról szólt

Vidovszky Áron 2026. június 13. 11:00

A Portfolio Checklist Extra adásában hatodik alkalommal beszélgetünk az amerikai felsőoktatás elitjébe tartozó Borostyán Ligába, angolul Ivy League-be tartozó egyetemek magyar diákjaival. Hallgatóink a harvardos Kovács Ferenc Somát és a yale-es Szepesi Mórt már jól ismerhetik, a csapat azonban bővült: a mai műsorban csatlakozott hozzájuk a University of Pennsylvania egyetemről Madár Gergely is. Így most már négyen beszélgetünk többek között arról, hogy csapódott le az USA-ban a magyar választások eredménye, hogy látják Donald Trump elmúlt fél éves ténykedését az egyetemeken, mit gondolnak ők az amerikai tőkepiacon zajló folyamatokról, és hogy kik most az igazi sztárok az USA top egyetemistáinak körében.