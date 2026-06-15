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A SpaceX titkai: lufit fúj vagy a jövőt építi Elon Musk?
Podcast

A SpaceX titkai: lufit fúj vagy a jövőt építi Elon Musk?

Portfolio
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Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében a SpaceX tőzsdei debütálása utáni értékeltségi kérdéseket jártuk körül. Elon Musk vállalata az első kereskedési napot követően több mint 2000 milliárd dolláros értéket ért el, ami számos kérdést vet fel a cég jövőjével és piaci megítélésével kapcsolatban. A témáról Jónap Richárddal, a Concorde digitális tartalomfejlesztési igazgatójával beszélgettünk, áttekintve a vállalat körüli legfontosabb tőkepiaci véleményeket. Az adás második részében a Hormuzi-szoros térségében kialakult helyzetet és az Egyesült Államok, valamint Irán közötti esetleges békés rendezés esélyeit vizsgáltuk meg. A témát Huszák Dániellel, a Portfolio Globál rovatának vezető elemzőjével elemeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is: 

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • SpaceX tőzsdei debütálás – (01:56)
  • Makronaptár – (16:42)
  • Közel-Keleti helyzet – (27:50)

Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images

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