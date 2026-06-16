KSA
Szaúd-Arábia 1 1 Uruguay
URU
 Vége
H csoport
IRN
Irán 2 2 Új-Zéland
NZL
 Vége
G csoport
FRA
Franciaország Szenegál
SEN
 Ma 21:00
I csoport
IRQ
Irak Norvégia
NOR
 Szerda 00:00
I csoport
  • Megjelenítés
Új kedvenc részvényei vannak a befektetőknek az iráni béke után
Podcast

Új kedvenc részvényei vannak a befektetőknek az iráni béke után

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Megjelent a keddi Checklist. Műsorunk első felében azzal foglalkozunk, hogy nagyot ugrottak az európai légitársaságok részvényei, miután az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodást kötött a harci cselekmények leállításáról és a Hormuzi-szoros újranyitásáról. Az olajár esése javíthatja a légitársaságok költséghelyzetét, miközben az utazási kedv is gyorsan élénkülhet.

De mik azok a papírok, amik az iráni béke nagy nyertesei lehetnek, kik a befektetők kedvencei, mennyire gyorsan állhatnak talpra a légitársaságok, és hogyan rendeződhetnek az ázsiai járatok, illetve az arab-félszigeti átszállások. Fekete Beatrixtól, a Portfolio részvényelemzőjétől természetesen azt is megkérdezzük, hogy mi várható a kerozin- és repülőjegyárakban, és mikor érdemes Ázsiába utazást foglalni.   Adásunk második felében arról beszélgetünk Szász Péterrel, a Pénzcentrum újságírójával, hogy az erősödő forint már az autószalonokban is érezteti hatását: több nagy márka is árcsökkentéssel vagy kedvezőbb ajánlatokkal reagált az euró árfolyamának 400 forint közeléből a 350-es szintre esésére. De mik azok a modellek, amik százezrekkel lettek olcsóbbak, és hol találkozhatunk akár 4 millió forintos kedvezménnyel?

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is: 

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Iráni béke: kik a nagy nyertesek? – (01:50)
  • Csökken az új autók ára – (11:48)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megjelent a 100 leggazdagabb magyarról szóló lista, itt vannak a százmilliárdos vagyonok
Bivalyerős a forint, újabb sokéves csúcsra szökött
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility