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Mire elég a forint ereje? Szárnyalhat még tovább a hazai deviza?
Podcast

Mire elég a forint ereje? Szárnyalhat még tovább a hazai deviza?

Portfolio
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Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása, amelyben első felében arról volt szó, hogy a forint az euróval szemben megkapaszkodni látszik a kritikus 350-es szint alatt. Erre olyannyira régen, közel öt éve volt példa utoljára, hogy akkor a benzin még védett árak nélkül is a 430 forintos tartományban mozgott. Meddig folytatódhat a hazai deviza nyári meséje, és mennyire légből kapott a feltételezés, miszerint visszatérhetünk a klasszikus kettőszáz ötvenes szinthez? A témában Nyeste Orsolyát, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjét kérdeztük.

A műsor második felében a hazai bérrobbanással foglalkoztunk, a legfrissebb adatok ugyanis meglepően erős emelkedésről árulkodnak. Mire elég ez európai viszonylatban több, mint húsz évvel az uniós csatlakozás és lassan negyven évvel a rendszerváltás után? A valósággal Hornyák József, a Portfolio makroelemzőjének segítségével szembesültünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Kivételes erőben a forint − (02:01)
  • Bérrobbanás magyar módra − (16:47)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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