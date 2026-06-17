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Sok cég elkövet egy alapvető hibát és ez később végzetes is lehet
Podcast

Sok cég elkövet egy alapvető hibát és ez később végzetes is lehet

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Sok kis- és közepes vállalkozás még mindig hajlamos alulbecsülni a vevői kockázatok jelentőségét, és gyakran úgy tekint a partnerek átvilágítására, mint a növekedést lassító adminisztratív teherre. Pedig a fizetésképtelenségi kockázat nagyon is valós, és a jelenlegi gazdasági környezetben egyre több céget érint. A jó hír ugyanakkor az, hogy ez a kockázat nem kezelhetetlen: a megfelelő információk és eszközök birtokában a vállalkozások tudatosabban, nagyobb biztonsággal fejleszthetik üzletüket, miközben megőrzik pénzügyi stabilitásukat.

A kérdés, hogyan válhat a kockázatkezelés a vállalati növekedés egyik fontos eszközévé és milyen kihívásokkal szembesülnek ma a KKV-k egy bizonytalan gazdasági környezetben. Miként segíthetik a partnerinformációk, a folyamatos monitoring és a hitelbiztosítás a megalapozott üzleti döntéseket? A tét egyre nagyobb: nem az kerül előnybe, aki minden kockázatot elkerül, hanem az, aki képes azokat tudatosan kezelni és üzleti lehetőséggé formálni. Ezekről kérdeztük Póka Valentint, a Coface országigazgatóját.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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A podcast a Coface támogatásával jelent meg.

Címlapkép forrása: Portfolio

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