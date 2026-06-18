GHA
Ghána 1 0 Panama
PAN
 Vége
L csoport
UZB
Üzbegisztán 1 3 Kolumbia
COL
 Vége
K csoport
CZE
Csehország Dél-Afrika
RSA
 Ma 18:00
A csoport
SUI
Svájc Bosznia-Hercegovina
BIH
 Ma 21:00
B csoport
  • Megjelenítés
Podcast

Gyuricza Csaba: El kell felejteni az intenzív növénytermesztést itthon

agrarszektor.hu
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Nemcsak a kukoricát kell elfelejteni, hanem az intenzív gazdálkodást is – hangsúlyozta Gyuricza Csaba, a MATE rektora az Alapvetés podcast eheti epizódjában. Ezzel együtt komoly szemlélet- és területhasználat-váltásra is szükség van a magyar agráriumban, ráadásul erre már nincsenek évtizedeink. Hogy mennyire ütésálló valójában a hazai mezőgazdaság, milyen lépésekre lenne szükség a végső lemaradás elkerüléséhez, és mi lesz a MATE sorsa, ha megszűnnek a vagyonkezelő alapítványok, arról is kérdeztük eheti műsorunkban a magyar agráregyetem vezetőjét.
Agrárszektor Konferencia 2026
Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport Agrárszektor Konferenciája december 1-2-3-án Siófokon. Jelentkezzen Ön is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!
Információ és jelentkezés

Az agrárium sokáig elsősorban a hatékonyság növeléséről szólt: több termés, alacsonyabb költség, gyorsabb működés. Az elmúlt években azonban világossá vált, hogy mindez mit sem ér, ha nincs mellette igazi alkalmazkodóképesség, vagyis reziliencia.

KÖVESS MINKET

Az adottságaink megvannak, a lehetőségeink megvannak, amire lehet építeni, építkezni, de nem ámíthatjuk magunkat azzal, hogy ütésállónak nevezzük a mezőgazdaságunkat, mert jelenlegi állapotában nem nevezhető annak

– hangsúlyozta Gyuricza Csaba, a MATE rektora, aki az Alapvetés podcast eheti epizódjában arról is beszélt, hogy mit kellene tennie a magyar agrárium szereplőinek ahhoz, hogy előrelépés történhessen ezen a téren és mennyi idő maradt még, hogy megakadályozzuk a végső leszakadást.

Kapcsolódó cikkünk

Ilyen még sosem volt a magyar agráriumban: nagy áttörést értek el itthon

Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők

Ők lettek 2025-ben a magyar agrárium legjobbjai

Vége a régi módszereknek? Hatalmas változásra készülhet az agrárium

Hallgatni kell a fiatalokra, ez lehet a magyar agrárium egyetlen esélye

Soha nem látott aszály közeleg - Azonnal lépni kell

Az epizód a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem támogatásával valósult meg.

Címlapkép forrása: Portfolio

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

PR cikk

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Döntött a Tisza-kormány: azonnali hatállyal megszűnik a fix 3%-os hitelkamat likviditási célokra
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Van, aki még Buffettnél is nagyobb májer, szétkereste magát a SpaceX-en
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility