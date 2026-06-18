Gyuricza Csaba: El kell felejteni az intenzív növénytermesztést itthon

Nemcsak a kukoricát kell elfelejteni, hanem az intenzív gazdálkodást is – hangsúlyozta Gyuricza Csaba, a MATE rektora az Alapvetés podcast eheti epizódjában. Ezzel együtt komoly szemlélet- és területhasználat-váltásra is szükség van a magyar agráriumban, ráadásul erre már nincsenek évtizedeink. Hogy mennyire ütésálló valójában a hazai mezőgazdaság, milyen lépésekre lenne szükség a végső lemaradás elkerüléséhez, és mi lesz a MATE sorsa, ha megszűnnek a vagyonkezelő alapítványok, arról is kérdeztük eheti műsorunkban a magyar agráregyetem vezetőjét.

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Az agrárium sokáig elsősorban a hatékonyság növeléséről szólt: több termés, alacsonyabb költség, gyorsabb működés. Az elmúlt években azonban világossá vált, hogy mindez mit sem ér, ha nincs mellette igazi alkalmazkodóképesség, vagyis reziliencia.

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Az adottságaink megvannak, a lehetőségeink megvannak, amire lehet építeni, építkezni, de nem ámíthatjuk magunkat azzal, hogy ütésállónak nevezzük a mezőgazdaságunkat, mert jelenlegi állapotában nem nevezhető annak

– hangsúlyozta Gyuricza Csaba, a MATE rektora, aki az Alapvetés podcast eheti epizódjában arról is beszélt, hogy mit kellene tennie a magyar agrárium szereplőinek ahhoz, hogy előrelépés történhessen ezen a téren és mennyi idő maradt még, hogy megakadályozzuk a végső leszakadást.

Az epizód a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem támogatásával valósult meg.

Címlapkép forrása: Portfolio