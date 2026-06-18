Van, aki még Buffettnél is nagyobb májer, szétkereste magát a SpaceX-en

Portfolio 2026. június 18. 08:00

Áron és Viktor ebben az adásban a labdarúgó-világbajnokság apropóján nézik meg a FIFA, mint nonprofit üzleti vállalkozás finom ellentmondásait. A SpaceX gigantikus méretű tőzsdei bevezetéséről, és főleg annak árazásáról erős állításokat fogalmaznak meg, és ezen keresztül természetesen Elon Musk vagyonát is részletesen szétcincálják. Szót ejtenek az Alphabetről, mint rendkívül sikeres tőkepiaci befektetőről. Az európai autóipar rövid helyzetértékelése után előremutató javaslatokat fogalmaznak meg a szektor szereplői számára. A Hormuzi-szorosban kialakult fegyverszünet kapcsán megvizsgálják a lehetséges béke esélyeit és ennek legnagyobb tőkepiaci nyerteseit is megnevezik. A budapesti Metallica dupla koncert után szóba kerül a Live Nation piaci helyzete és értékeltsége, valamint az Anthropic és az amerikai kormány között újból berobbanó konfliktus. Megnézik, hogy áll a hazai kötvénypiac a nagy magyar konvergencia rallyban. A long - short játékban pedig négy különböző szektorból hoznak be izgalmas tőkepiaci ötleteket.