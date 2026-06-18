Van, aki még Buffettnél is nagyobb májer, szétkereste magát a SpaceX-en
A műsor edukációs és szórakoztató céllal készül, így az abban elhangzó beszélgetés semelyik eleme nem minősül befektetési tanácsadásnak. Amennyiben valódi, hivatalos befektetési tanácsot szeretne, akkor keresse az Invest szakmai partnerét, a Portfolio Investment Servicest. Ez a Portfolio Csoport privátbanki üzletága az Erste Befektetési Zrt. függő ügynökeként, és itt többek között olyan szakemberek segítik az ügyfelek befektetési döntéseit, mint Nagy Viktor és elemző kollégái.
Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (0:00)
- Nagy üzlet a Foci-VB – (1:04)
- Profi marketing gépezet a nonprofit FIFA – (6:10)
- Elon Musk meghekkelte a tőzsdéket – (13:54)
- A Google nagyobb májer, mint Buffett – (25:24)
- Musk vagyona felfoghatatlan – (28:50)
- Elfelejtették a németek a karlendítést Musknak – (33:33)
- Hadba mennek az autógyártók – (38:00)
- Hiány van a bungee jumping mesterekből – (43:56)
- Nagy élmény volt a Metallica koncert – (47:12)
- Nyílik Hormuz, esik az olajár, örülnek a légitársaságok – (48:54)
- Baj van az Anthropicnál – (52:30)
- Jöhet a 100 bázispontos kamatvágás – (55:08)
- Long-Short játék – (56:46)
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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