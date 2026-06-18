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Vaskos gazdaságpolitikai hibák eredményei az árstopok – Mit tehet a Tisza?
Podcast

Vaskos gazdaságpolitikai hibák eredményei az árstopok – Mit tehet a Tisza?

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Már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében azt jártuk körbe, milyen tanulságokat lehet levonni az elmúlt évek különböző árkorlátozó intézkedéseiből. Azokból a beavatkozásokból, amelyeket még az előző kormány vezetett be, és amelyeket a Tisza-kormány részben már kivezetett, illetve várhatóan a jövőben megszüntet. A témáról Madár Istvánnal, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzőjével beszélgettünk. Az adás második részében a hazai víziközmű-infrastruktúra állapotáról volt szó. A közelgő nyári hőség és az egyre gyakoribb vízhiányos időszakok kapcsán arról kérdeztük Kovács Károlyt, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnökét, hogy mennyire felkészült a rendszer a megnövekedett terhelésre, illetve számítani kell-e idén is vízkorlátozásokra.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Árstopok mérlege – (01:34)
  • Vízhálózat állapota – (17:26)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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