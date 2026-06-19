Biztos, hogy egy dokumentum, file hiteles? Honnan tudhatod ezt a deepfake korában?

A digitális tartalmak hitelessége ma már nemcsak technológiai, hanem üzleti és társadalmi kérdés is. Az AI és a deepfake-ek terjedésével egyre fontosabbá válik, hogyan bizonyítható egy képről, videóról, dokumentumról vagy bármilyen online tartalomról, hogy valódi, hiteles és megbízható. Mekkora piac épülhet a digitális identitásra és a tartalomhitelesítésre? Mely iparágakban a legsürgetőbb a probléma, és kik lehetnek a technológia első nagy vevői? Ázsia vagy a Szilícium-völgy jár előrébb a szabályozásban és a technológiai megoldásokban? És milyen esélyei vannak egy európai, magyar gyökerű cégnek a globális versenyben?



Többek között ezekről beszélgetek a Portfolio Business Podcastban a Netlock két tulajdonosával: Somkuti András vezérigazgatóval és Lévai Bálint marketingigazgatóval.

Követeléskezelési trendek 2026 A Portfolio és az EOS közös szervezésű félnapos konferenciája a kintlévőség-kezelés egyik fontos hazai szakmai eseménye, amelyet immár 11. éve rendezünk meg. Idén szeptemberben kiemelt figyelmet fordítunk azokra a témákra, amelyek jelenleg leginkább formálják a szakmát: a változó gazdaságpolitikai környezet hatásaira, az új szabályozási kihívásokra, az AI, digitalizáció és automatizáció lehetőségeire.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Beszélgetésünkben - többek között - arra keressük a választ, hogy mivel foglalkozik ma, 2026-ban a Netlock, és hogyan lépett túl az elektronikus aláírás klasszikus világán? Mi az igazi újdonság a rendszerben, milyen globális üzleti és biztonsági problémákra adhat választ, és miért nem elég ma már pusztán az, ha egy dokumentumot digitálisan aláírunk?

Szó lesz arról is, mely iparágakban lehet a legnagyobb tétje és leggyorsabb megtérülése a technológiának, legyen szó pénzügyről, biztosításról, jogról vagy más, bizalmon alapuló területekről. Különösen izgalmas kérdés, hogyan kapcsolódik mindehhez az AI, milyen új kockázatokat hoz a mesterséges intelligencia, és hogyan lehet ezekre technológiai választ adni. Emellett beszélünk a nemzetközi terjeszkedés kihívásairól, az európai és magyar gyökerekből fakadó előnyökről, valamint arról is, milyen irányba fejlődhet tovább a Netlock a következő években.

A cikk és a podcast megjelenését a Netlock támogatta.

Címlapkép forrása: Netlock