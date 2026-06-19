Magyar Péter első EU-csúcsa: megnéztük, mit léphet a legfontosabb kérdésekben

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Főbb részek:

Intro – (00:00)

Magyar Péter első EU-csúcsa – (01:38)

Ki nyerte a háborút? Irán vagy az USA? – (18:38)

Tőkepiaci kitekintő – (30:25)

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