Magyar Péter első EU-csúcsa: megnéztük, mit léphet a legfontosabb kérdésekben

A folytatásban arról lesz szó, hogy a vártnál korábban, már csütörtök hajnalban nyilvánosságra került az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodás teljes szövege, a két elnök aláírásával. Ez alapján valóban elindulhat valamiféle rendezés a Közel-Keleten — ráadásul első ránézésre inkább Teherán feltételei szerint. Vara Bálinttal, a Portfolio Global elemzőjével vesszük végig, mit jelent a megállapodás, ki mit nyert vele, és mi következhet most Iránban, Izraelben és a térségben.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Magyar Péter első EU-csúcsa – (01:38)
- Ki nyerte a háborút? Irán vagy az USA? – (18:38)
- Tőkepiaci kitekintő – (30:25)
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