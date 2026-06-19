CAN
Kanada 6 0 Katar
QAT
 Vége
B csoport
MEX
Mexikó 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
USA
Egyesült Államok Ausztrália
AUS
 Ma 21:00
D csoport
SCO
Skócia Marokkó
MAR
 Szombat 00:00
C csoport
  • Megjelenítés
Magyar Péter első EU-csúcsa: megnéztük, mit léphet a legfontosabb kérdésekben
Podcast

Magyar Péter első EU-csúcsa: megnéztük, mit léphet a legfontosabb kérdésekben

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Magyar Péter miniszterelnök első brüsszeli EU-csúcsa rögtön fajsúlyos ügyekkel indult: egyrészt készül a 2028 utáni uniós költségvetés, amely eldöntheti, kik lesznek a következő nagy nyertesek és vesztesek. Közben Európa Kínával szemben is újraosztaná a lapokat: a franciák védekeznének, a németek óvatoskodnak. Hogy mi lehet a magyar kormány álláspontja mindezekről, és mik a legfrissebb fejlemények az EU központjában, arról Szabó Dániel, a Portfolio elemzője számol be, egyenesen Brüsszelből.   

A folytatásban arról lesz szó, hogy a vártnál korábban, már csütörtök hajnalban nyilvánosságra került az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodás teljes szövege, a két elnök aláírásával. Ez alapján valóban elindulhat valamiféle rendezés a Közel-Keleten — ráadásul első ránézésre inkább Teherán feltételei szerint. Vara Bálinttal, a Portfolio Global elemzőjével vesszük végig, mit jelent a megállapodás, ki mit nyert vele, és mi következhet most Iránban, Izraelben és a térségben.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Magyar Péter első EU-csúcsa – (01:38)
  • Ki nyerte a háborút? Irán vagy az USA? – (18:38)
  • Tőkepiaci kitekintő – (30:25)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

Kasza Elliott-tal

Microsoft - kereskedés

Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Biztos, hogy egy dokumentum, file hiteles? Honnan tudhatod ezt a deepfake korában?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility