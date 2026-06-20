Volt egy egyéjszakás kalandunk a piacgazdasággal. Próbálkozzunk tovább!

Hatalmas esélyt kapott Magyarország az uniós felzárkózáshoz az április 12-ei választások után. A magyar társadalom soha nem látott mértékű felhatalmazásán túlmenően az új kormány maga mellett tudhatja a teljes tőkepiac és a világgazdaság legfontosabb szereplőinek bizalmát is. Ezek már az érdemi munka megkezdése előtt a világ egyik legerősebb devizájává tették a forintot és bő három hónap alatt két és fél százalékponttal hozták lejjebb a 10 éves államkötvényünk hozamát. Minden együtt áll tehát ahhoz, hogy komoly pozitív változások történjenek a magyar gazdaságban. Ezzel együtt azonban rengeteg feladat áll az új kormányzaton túl a gazdasági élet minden szereplője előtt is. Ezekről az esélyekről és feladatokról beszélgetünk Gyurcsik Attilával, az Accorde Befektetési Alapkezelő vezérigazgatójával.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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TÁMOGATOTT TARTALOM

A következő beszélgetés szakmai partnere a Portfolio Csoport privátbanki szolgáltatója, a Portfolio Investment Services, az Erste Befektetési Zrt. függő ügynökeként. További információ: portfolio.hu/investmentservices

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