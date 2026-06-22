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A Brexit óta nem tér magához Nagy-Britannia: miért bukott meg Keir Starmer?
Podcast

A Brexit óta nem tér magához Nagy-Britannia: miért bukott meg Keir Starmer?

Vidovszky Áron
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Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében Keir Starmer brit miniszterelnök lemondásáról volt szó. Szabó Ákossal a Portfolio Globál rovatának elemzőjével a döntés háttere mellett azt is megnéztük, ki lehet az új miniszterelnök és milyen politikára számíthatnak majd új vezetőjüktől a britek. A műsor második részében arról volt szó, hogy jelentősen csökkenhetnek a jelzáloghitelek kamatfeltételei a magyar állampapíroknál az elmúlt hónapokban végbement hozamcsökkenésnek köszönhetően. Palkó Istvánnal a Portfolio Pénzügy rovatának vezető elemzőjével ennek részleteit tekintettük át.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Keir Starmer – (01:39)
  • Jelzáloghitel kamatok – (18:54)
  • Makronaptár – (31:06)

Címlapkép forrása: Dan Kitwood/Getty Images

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