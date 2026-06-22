Nem akar csitulni az autópiaci turbulencia: most még nagyobb felelősség hárul a flottakezelőkre

Az elmúlt néhány évben földcsuszamlásszerű változások mentek végbe a globális és európai autópiacon, amelynek hatásai természetesen Magyarországot sem kerülik el. A szereplők végre stabilitást szeretnének, azonban a makrogazdasági és világpolitikai folyamatok sem ebbe az irányba tartanak, az európai szabályozás, és az autógyártók reakciói még tovább nehezítik a kiszámítható piaci logika érvényesítését. A klasszikus flottaautók eltűnőben vannak, miközben a kínai márkák látványos előretörése alapjaiban rajzolja át az erőviszonyokat. Ebben a környezetben különösen felértékelődik a flottakezelők szerepe, hiszen az operatív lízing nem csak flottaüzemeltetés oldalon jelent kényelmes alternatívát, de a kockázatok egy jelentős részét is leveszi a vállalatok válláról. Egyebek mellett ezekről a témákról beszélgettünk Kövesdán Balázzsal, az MHC Mobility kereskedelmi vezetőjével és Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel a Portfolio Business Podcast legújabb adásában.

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Az év első négy hónapjának új autó eladási statisztikái már nyilvánosak, és egyaránt látszanak a hosszabb távú tendenciák, de az egyszeri hatások kiugrásai is. A céges vásárlók aránya továbbra is nagyon magas, közel 70%, a márkák sorrendjében is van némi érdekesség, hiszen a Skoda és a Suzuki is kiszorult a TOP3-ból, miközben a Nissan agresszív árazási stratégiája megtérülni látszik: a japán márka adta el a második legtöbb autót az országban. Ez egyszersmind azt is jelenti, hogy a három legnépszerűbb márka között már nincs európai szereplő.

A Nissan remek céges szereplését egyértelműen a népszerű Quashqai adja, amely az SUV láz csalhatatlan jele. A lista ugyanakkor rámutat arra is, hogy a flottaszegmensből fájóan hiányoznak olyan klasszikus modellek, mint az Opel Astra, Ford Focus vagy Mondeo, de a legkirívóbb változás az előző évekhez képest a KIA Ceed eltűnése, amely persze nem véletlen, hiszen a gyártó kivezette a modellt a kinálatból.

Történelmi ponthoz érkezett a hazai piac: hiszen egalizálódott a teljesen elektromos és dízelmeghajtású autók aránya az összeladáson belül, és tarolnak az elektrifikált modellek: már a piac több mint kétharmadát adják. Nagyon nem mindegy azonban melyik hajtásláncot, milyen felhasználás mellett érdemes használni, hiszen könnyen öngólt lehet lőni. Ebben a környezetben különösen felértékelődik a flottakezelők szerepe, hiszen számos kockázatot levesznek az ügyfelek válláról.

A piaci réseket – legyen szó technológiáról vagy árazásról – egyre többen akarják betömni, jórészük kínai gyártó. Részesedésük egyre magasabb a piacon, és olyan tradicionális márkákat is megelőznek, mint a Peugeot vagy a Citroen. Meddig nőhet a részesedésük, és mely márkák érezhetik magukat igazán veszélyben?

Ezekre a kérdésekre kerestük a választ Kövesdán Balázzsal, az MHC Mobility kereskedelmi vezetőjével és Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel a Portfolio Business Podcast legújabb adásában.

A podcast megjelenését az MHC Mobility támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio