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A szállodások azt hitték, ez az ő évük lesz. Aztán jött a 350-es euró
Podcast

A szállodások azt hitték, ez az ő évük lesz. Aztán jött a 350-es euró

Portfolio
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Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása, amelynek első részében a forinterősödés hazai szállodaiparra gyakorolt hatásáról volt szó. Mekkora gond az alkalmazkodás a szereplők számára, mennyiben lehet áthárítani az így keletkezett bevételkiesést a vendégekre és hogyan lehet előre menekülni egy ilyen helyzetben? A témában Kovács Balázst, a Danubius Hotels Zrt. vezérigazgatóját kérdeztük.

A műsor második felében a megosztott elektromos rollerek szinonimájává vált Lime tőzsdei bevezetésével foglalkoztunk. Bár a vállalat az elmúlt időszakban látványos növekedést könyvelhetett el, érdemes egy pillanatra megállni, mielőtt jól bevásárolunk a részvényeiből. Nagy Viktorral, a Portfolio vezető elemzőjével néztük át, hogy mi van a sztori mögött és mennyire megalapozott az IPO körüli felhajtás.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Hotelipar az erős forint szorításában − (02:02)
  • Lime IPO: csak látszólag suhanós − (13:16)

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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