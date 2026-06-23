Seperc alatt kapitulált Donald Trump – Veszélyes idők jönnek, mégis hogy nyert ekkorát Irán?

A Portfolio külpolitikai podcastjának legfrissebb epizódját a fenti videóra kattintva nézhetitek meg, az alábbi lejátszón keresztül pedig meghallgathatjátok.

KÖVESS MINKET

Hírek röviden

Bukott a miniszterelnök, délre tart az "Észak királya" (1:44)

Trump favoritja éppenhogy behúzta a győzelmet (2:51)

Elnök lesz a volt diktátor lányából (3:55)

(3:55) Utolérték a korrupciós vádak a kormányfő belső körét (4:59)

Csiki Varga Tamás: Megnyerhetetlen háborút kezdett Trump (6:20)

Minek atomfegyver, ha ott a zsarolás a Hormuzi-szorossal (14:24)

(14:24) Izrael nem ül az asztalnál, de felboríthatja azt (19:46)

(19:46) Összeomlás helyett megerősödött az iráni rezsim (30:31)

A portfolio kéthetente jelentkező külpolitikai videós podcastjával, a Global Insight következő adásával hamarosan újra érkezünk.

Korábbi epizódjainkat ide kattintva lehet visszanézni.

Addig is iratkozz fel a Portfolio YouTube-csatornájára és kövess be minket a közösségi médiában, a Spotify-on és az Apple Podcast felületein, hogy biztosan ne maradj le a legközelebbi műsorunkról!