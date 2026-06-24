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Merre megy tovább a forint a kamatcsökkentés után? Virovácz Pétert kérdeztük
Podcast

Merre megy tovább a forint a kamatcsökkentés után? Virovácz Pétert kérdeztük

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Már meghallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A mai műsor első részében a jegybank keddi kamatdöntését, valamint annak várható inflációs és gazdasági növekedési hatásait elemeztük. A témáról Virovácz Péterrel, az ING Bank elemzőjével beszélgettünk. A második blokkban azt jártuk körül, mit jelenthet az uniós források hazahozatala szempontjából, hogy az Európai Bizottság jóváhagyási ajánlással továbbította Magyarország módosított helyreállítási tervét az uniós pénzügyminiszterek elé. A fejleményekről Szabó Dánielt, a Portfolio uniós ügyekkel foglalkozó elemzőjét kérdeztük.
Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Kamatdöntés – (01:41)
  • Uniós források – (13:44)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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