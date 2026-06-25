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Agrárkonteók és a valóság: Tényleg a jégkármérséklő szárítja ki az Alföldet?

agrarszektor.hu
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A jégkármérséklő rendszer miatt szárad ki az ország, a repülőkből vegyszereket permeteznek ránk, a klímaváltozás pedig csak egy jól felépített üzlet. Ezekkel az állításokkal ma már szinte minden nap lehet találkozni a közösségi médiában, és sokan teljes mértékben meg is vannak győződve arról, hogy mindez igaz, és valakik titokban irányítják az időjárást. De vajon honnan erednek ezek az összeesküvés-elméletek? Miért hisszük el őket olyan könnyen? És miért vonzóbb egy látványos, hangzatos magyarázat, mint a tudomány által felvázolt, de sokkal összetettebb valóság? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk az Alapvetés podcast eheti műsorában, ahol vendégünk Csonka Tamás, a HungaroMet Nonprofit Zrt. Veszélyjelző Osztályának vezetője és Pintér András, a Szkeptikus Társaság elnöke.

Sokan az időjárás és az aszály mögött is titkos összeesküvéseket sejtenek, a felmerülő elméletek sora pedig végtelennek tűnik.

A közösségi médiában virágkorukat élik a jégkármérséklő rendszerrel, a kondenzcsíkokkal és a klímaváltozással kapcsolatos konteók.

KÖVESS MINKET

Az Alapvetés podcast eheti adásában annak járunk utána, mi áll valójában ezek mögött az állítások mögött, miért keres az ember mindenáron bűnbakokat és összefüggéseket, és miért terjednek gyorsabban a látványos, de hamis elképzelések, mint az igazság. A beszélgetésben arra is kitérünk, hogyan lehetne szellemi immunitást építeni, és milyen szerepe lehet ebben az igazságszendvics-módszernek.

Címlapkép forrása: Portfolio

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