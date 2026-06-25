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Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
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Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula

Portfolio
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Megjelent a csütörtöki Checklist. Adásunk első felében a júniusi hőség gazdasági következményeivel foglalkozunk. Miközben Nyugat-Európa lassan fellélegezhet a rendkívüli hőhullám után, nálunk még csak most jöhet a neheze: a Kárpát-medence fölé a következő napokban érkezhet meg a legforróbb légtömeg. Az előrejelzések szerint a hétvégén és a jövő hét elején helyenként már a 40 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. 

Ennél egyértelműbb jelzést nem is kaphatnánk arról, milyen gyorsan változik körülöttünk a klíma — különösen Magyarországon, és azon belül is az ország középső részén. Hogy mindez mit jelent a gazdaságunkra, a mezőgazdaságra, a vízkészleteinkre és végső soron a mindennapi életünkre nézve, arról írt ma reggel fontos Facebook-posztot Ürge-Vorsatz Diana klímakutató, akitől gyakorlati tanácsokat is kértünk azzal kapcsolatban, hogy éljük túl a hétvégi kánikulát.   

A folytatásban azt nézzük meg Madar Norberttel, a PwC Magyarország e-kereskedelmi csapatának vezetőjével, hogy mik a legnagyobb webshopok 2026-ban Magyarországon. Hogy alakítja a piacot, az Alza, a Kifli.hu, vagy a MediaMarkt, és miért erősek nálunk a régió sztárjai, a lengyel, cseh vagy román webshopok? És ha az online vásárlók száma véges, honnan jön a következő növekedési hullám?

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Hőkupola Magyarország felett– (01:49)
  • A legnagyobb magyar webshopok – (15:04)
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