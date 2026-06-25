Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula

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Ricardo Öt színes: Greenspan A hétfőn elhunyt Alan Greenspan 1987. augusztus 11. és 2006. január 31. között, vagyis 18 évig és 173 napig állt az amerikai jegybank élén. Ez önmagában is rendkívül hosszú idő, ám mégse

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