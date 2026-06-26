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Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre
Podcast

Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre

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Már hallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében arról volt szó, mi akadályozhatja az olajkereskedelem helyrerázódását Irán és az Egyesült Államok megállapodása után, illetve milyen tanulságokat vonhatunk le a négy hónapig tartó válságból. Vendégünk volt a témában Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő senior portfolió menedzsere. Adásunk második részében arról volt szó, hogy vajon az AI-rali végének jeleit láthatjuk-e a dél-koreai tőzsde 9 százalékos, és az Apple részvények 6 százalékos esésében. A témában Nagy Viktorral, a Portfolio vezető részvényelemzőjével beszélgettünk.
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Idén ősszel első alkalommal érkezik a WOOD & Company exkluzív befektetői konferenciája, a WOOD & Co. Investor Day 2026, a Portfolio szakmai partnerségével! Szeptember 9-én a Budapest Marriott Hotelben szűk körben találkozhatnak a cégcsoport tulajdonosai, vezető menedzsmentje, kiemelt partnerei és a befektetési piac meghatározó szereplői. Egyedülálló lehetőség az aktuális gazdasági és befektetési környezet megvitatására, exkluzív kapcsolatteremtésre és szakmai networkingre – kötetlenül, magas szinten, első kézből.
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Hormuz, olajkereskedelem – (01:37)
  • AI részvények – (15:14)
  • Tőkepiaci kitekintő – (28:39)

Címlapkép forrása: 2026 maps4media via Getty Images

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