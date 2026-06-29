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FONTOS A rettegett klímajelenség hozhatja el a magyar naperőművek aranykorát
A világ élmezőnyében Magyarország: sokat kereshet most, aki ide hozza a pénzét
Podcast

A világ élmezőnyében Magyarország: sokat kereshet most, aki ide hozza a pénzét

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Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy milyen nagy sikernek számítanak a külföldi befektetők körében idén a magyar államkötvények. Vendégünk volt Beke Károly, a Portfolio makroelemzője. Adásunk második részében arról volt szó, hogy miért kellene a lakosságnak visszafognia az áramfogyasztását az esti órákban, és hogyan alkalmazkodhatna a magyar áramhálózat a jelenlegihez hasonló hőhullámokhoz. A témában Szabó Lászlóval, a Budapesti Corvinus Egyetem kutatójával, a Rekk vezetőjével beszélgettünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Államkötvények – (01:28)
  • Makronaptár – (13:22)
  • Hőhullám, klímázás, áramhálózat – (14:19)

Címlapkép forrása: Shutterstock

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