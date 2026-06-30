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Eltűnhet a földgáz a cégek életéből? A számlák mögött már látszik a piac átalakulása
Podcast

Eltűnhet a földgáz a cégek életéből? A számlák mögött már látszik a piac átalakulása

Portfolio
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A vállalati gázszámla végösszegét nemcsak a földgáz aktuális ára határozza meg, hanem olyan tételek is, mint a rendszerhasználati díj, az MSZKSZ-díj, a kapacitáslekötés költsége vagy a választott szerződéses konstrukció. Sőt, a számlán szereplő mennyiség is eltérhet a mérőn látott értéktől, mivel az elszámolásban a fűtőérték, a nyomásviszonyok és különböző korrekciós tényezők is szerepet játszanak. A cégek számára ezért különösen fontos a fogyasztás pontos tervezése, a lekötött kapacitás optimalizálása, valamint annak eldöntése, hogy fix vagy indexált áras szerződés illeszkedik jobban a működésükhöz. A földgázpiac mindeközben a 2022-es energiaválság és a dekarbonizációs célok hatására fokozatosan zsugorodik, de vajon túlélést nyújthatnak-e számára egyes iparágak és funkciók? Az EnergyTalks podcast vendége a témában Fodor Imre, az MVM üzleti kereskedelmi igazgatóságának kereskedelmi igazgatója volt.
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A havonta kétszer jelentkező EnergyTalks podcastsorozatban a hazai energiaipar legfontosabb témáit dolgozzuk fel, a szektor legfontosabb szakértőivel és szereplőivel. Az új részeket minden hónapban a Portfolio podcastcsatornáján találod meg Spotify-on és az Apple Podcasten, vagy a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Az EnergyTalks a Portfolio és a Magyar Energiakereskedők Szövetségének közös podcastje.

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