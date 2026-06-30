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Mit jelent az orosz rulett az orbáni költségvetésben? Bod Péter Ákost kérdeztük
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Mit jelent az orosz rulett az orbáni költségvetésben? Bod Péter Ákost kérdeztük

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Megjelent a keddi Checklist. Nem csak az utcán, a lakásokban vagy a földeken, hanem az Országgyűlésben is forró a hangulat mostanában. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn úgy nyilatkozott: az Orbán-kormány a nyilvánosság előtt jóval kisebb hiányról beszélt, mint amekkora valójában fenyegette az országot. A hivatalosan kommunikált 3,7, majd 5 százalékos deficit helyett az uniós források nélkül a hiány 2026-ra akár 8,3 százalék közelébe is kerülhetett volna — ez 7650 milliárd forintot jelent.  

A kormányfő nem finomkodott: szerinte Orbán Viktor a Gyurcsány-korszakhoz hasonlóan kozmetikázta a költségvetési adatokat. Ez súlyos állítás, aminek alapjait adásunk első felében Bod Péter Ákos közgazdásszal, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökével nézzük meg. 

A folytatásban Gosztola Juditot, a Pénzcentrum újságíróját kérdezzük egy különös szabályozásról. A harmadfokú hőségriadó idején egyre több társasházban robban ki vita ugyanis a klímák éjszakai használata körül: miközben a lakásokban éjjel sem csökken a hőmérséklet, sok házirend továbbra is 22 és reggel 6 óra között tiltja a sokszor igencsak zajos berendezések működtetését.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is: 

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Brutális költségvetési hiányról beszélt a miniszterelnök – (02:34)
  • Éjszakai klímahasználat – (16:50)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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