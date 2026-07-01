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Nagyot ment a forint, dobogós lett a devizapiacon: de meddig marad ilyen erős?
Podcast

Nagyot ment a forint, dobogós lett a devizapiacon: de meddig marad ilyen erős?

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Megjelent a szerdai Checklist. Adásunk első felében arról volt szó, hogy összességében majdnem 8 százalékkal erősödött a januári szintekhez képest a forint az euróval szemben. A feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény, csak a brazil reál és a kolumbiai pesó ért el jobb eredményt a forintnál. A forint erősödése a Magyaroszágba vetett bizalom jele - mondja Németh Dávid, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője, akitől azt is megkérdeztük, meddig maradhat ez, a 350-360 körüli árfolyam.   

A folytatásban Szedlák Leventével, az Agrárszektor újságírójával beszélgettünk, aki napokban egy érdekes háttérbeszélgetésen járt Brüsszelben. Ennek fő témája az volt, hogy az Európai Unió világszinten is szigorúan szabályozza a növényvédőszerek használatát: ez nekünk, fogyasztóknak persze remek hír, ugyanakkor a gazdák arra panaszkodnak, hogy egyre nehezebben tudnak harcolni a kártevők ellen, lassú például az új szerek engedélyeztetési folyamata. Beszélgetésünkben szó volt arról, hogy lehet pókokkal védekezni a kártevők ellen, és arról a vendégmunkásról is, aki több ezer pókpetét vitt haza. Spoiler: ez valószínűleg csak papíron tűnt jó ötletnek.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is: 

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Dobogós helyen a forint – (01:51)
  • EU-s növényvédő szerek – (11:12)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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