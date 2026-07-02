A bivaly mentheti meg a pusztuló termőföldeket? Egyre többen tartják őket

A bivalytartás sokak szerint csak egy különleges, egzotikus részhalmaza a magyar mezőgazdaságnak. Közben viszont egyre több kutatás és gyakorlati tapasztalat mutat abba az irányba, hogy a legeltető állattartásnak komoly szerepe lehet a talaj állapotának javításában, a vízháztartás stabilizálásában és a biodiverzitás megőrzésében is. De hol van ebben a valóság és hol a romantika? És mennyire lehet üzletileg életképes egy ilyen irány Magyarországon? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk az Alapvetés podcast eheti műsorában, ahol vendégünk Szabó László, a HOLD Alapkezelő társalapítója, aki maga is talajkímélő ökogazdálkodást és bivalytenyésztést folytat Zala megyei farmján.

A regeneratív gazdálkodás hívei szerint a mezőgazdaság jövője nem a még intenzívebb termelésben, hanem a természetes folyamatok jobb megértésében rejlik. Ennek egyik fontos eleme a legeltető állattartás, amely

nemcsak az egészséges élelmiszer-termelést szolgálhatja, hanem hozzájárulhat a talaj állapotának javításához, a víz helyben tartásához és a biodiverzitás növeléséhez is.

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Szabó László, a HOLD Alapkezelő társalapítója ezzel kapcsolatban osztotta meg saját tapasztalatait az Alapvetés podcast eheti adásában. A beszélgetésből kiderül, milyen körülmények között kezdett el bivalytartással foglalkozni és hogyan alakított át egy leromlott állapotú területet működő ökogazdasággá, vagy ahogy a műsorban is mondta, hogyan lett a bivalyok jelenlétének köszönhetően lepusztult TSZ-területből földi paradicsom. Szabó László a műsorban arról is részletesen beszél, hogy milyen gazdasági logika mentén lehet hosszú távon életképes egy bivalyokra épülő vállalkozás és milyen ellátási láncban érdemes gondolkodnia a termelőknek.

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