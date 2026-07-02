A tőzsde kedvencét shortoltuk: ez most nagyon bejött!
A műsor edukációs és szórakoztató céllal készül, így az abban elhangzó beszélgetés semelyik eleme nem minősül befektetési tanácsadásnak. Amennyiben valódi, hivatalos befektetési tanácsot szeretne, akkor keresse az Invest szakmai partnerét, aPortfolio Investment Servicest. Ez a Portfolio Csoport privátbanki üzletága az Erste Befektetési Zrt. függő ügynökeként, és itt többek között olyan szakemberek segítik az ügyfelek befektetési döntéseit, mint Nagy Viktor és elemző kollégái.
Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:41)
- Foci-vb élmények – (02:01)
- Birkenstock vs. Porsche marzs – (07:51)
- Az ibizai luxusklubipar – (12:19)
- Tőzsdekrachot vár az örökpesszimista elemző – (22:23)
- Ki az, aki SpaceX kötvényt vesz? – (28:14)
- Rángatják a dél-koreai indexet, chipmánia – (34:32)
- Szerencsétlen szoftvercégek – (38:11)
- Long/Short játék – (41:42)
- Olvasói kérdés: honnan szedjük az adatokat? – (43:37)
- Long/Short játék folytatás – (47:02)
Címlapkép forrása: Portfolio
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