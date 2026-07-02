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A tőzsde kedvencét shortoltuk: ez most nagyon bejött!

Portfolio
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Áron és Viktor az Invest legújabb adásában az amerikai borravalókultúra európai szemmel nehezen érthető sajátosságai után rátérnek a tőkepiacok nyers valóságára. Viktor a Birkenstock tőzsdei sztoriján keresztül mutatja meg, hogyan lehet papucsokon magasabb marzsot elérni, mint Porschékon. Áron Ibizáról jelentkezve bemutatja a sziget turizmusra és klubéletre épülő gazdaságát, a luxusirányba tolódó szórakoztatóipart és a világklasszis DJ-k köré épülő üzleti modellt. Jeremy Grantham friss, rendkívül pesszimista interjúja kapcsán az AI-lufi, az amerikai részvénypiac árazása és a kriptók is terítékre kerülnek. Részletesen elemzik a SpaceX tőzsdei bevezetése utáni árfolyammozgást, a kötvénykibocsátást, a Nasdaq 100-ba kerülés lehetséges hatásait és a közelgő eladási tilalmak feloldását. Beszélnek a dél-koreai chipgyártók gigantikus beruházásairól, a szoftvercégek AI miatti nyomásáról, valamint tisztázzák, miért láthatnak a befektetők eltérő P/E mutatókat különböző weboldalakon.
WOOD & Co. Investor Day 2026
Idén ősszel első alkalommal érkezik a WOOD & Company exkluzív befektetői konferenciája, a WOOD & Co. Investor Day 2026, a Portfolio szakmai partnerségével! Szeptember 9-én a Budapest Marriott Hotelben szűk körben találkozhatnak a cégcsoport tulajdonosai, vezető menedzsmentje, kiemelt partnerei és a befektetési piac meghatározó szereplői. Egyedülálló lehetőség az aktuális gazdasági és befektetési környezet megvitatására, exkluzív kapcsolatteremtésre és szakmai networkingre – kötetlenül, magas szinten, első kézből.
Információ és jelentkezés

A műsor edukációs és szórakoztató céllal készül, így az abban elhangzó beszélgetés semelyik eleme nem minősül befektetési tanácsadásnak. Amennyiben valódi, hivatalos befektetési tanácsot szeretne, akkor keresse az Invest szakmai partnerét, aPortfolio Investment Servicest. Ez a Portfolio Csoport privátbanki üzletága az Erste Befektetési Zrt. függő ügynökeként, és itt többek között olyan szakemberek segítik az ügyfelek befektetési döntéseit, mint Nagy Viktor és elemző kollégái.

Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:41)
  • Foci-vb élmények – (02:01)
  • Birkenstock vs. Porsche marzs – (07:51)
  • Az ibizai luxusklubipar – (12:19)
  • Tőzsdekrachot vár az örökpesszimista elemző – (22:23)
  • Ki az, aki SpaceX kötvényt vesz? – (28:14)
  • Rángatják a dél-koreai indexet, chipmánia – (34:32)
  • Szerencsétlen szoftvercégek – (38:11)
  • Long/Short játék – (41:42)
  • Olvasói kérdés: honnan szedjük az adatokat? – (43:37)
  • Long/Short játék folytatás – (47:02)

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