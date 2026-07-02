Ketyeg az óra: 200–300 milliárdos számviteli veszteség fenyegeti a bankszektort

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Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Hitelpiac és bankszektor – (01:47)
- Vízparti ingatlanok – (16:29)
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