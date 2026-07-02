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Ketyeg az óra: 200–300 milliárdos számviteli veszteség fenyegeti a bankszektort
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Ketyeg az óra: 200–300 milliárdos számviteli veszteség fenyegeti a bankszektort

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Már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A mai adás első részében Palkó Istvánnal, a Portfolio vezető pénzügyi elemzőjével beszélgettünk arról, hogy miközben a lakosság rekordösszegben vesz fel lakás- és személyi hiteleket, a bankszektort továbbra is komoly bizonytalanság övezi a kamatstop jövője miatt. Ez a helyzet akár több százmilliárd forintos egyszeri számviteli hatással is járhat a pénzintézetek számára. Az adás második részében Polonkai Pálmával, az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetőjével tekintettük át a vízparti ingatlanpiac legfontosabb trendjeit. Arról beszélgettünk, hogy a Dunakanyar és Budapest környékének legkeresettebb vízparti ingatlanjai miért közelítik már a balatoni árszintet, és miért választják egyre többen az egész évben lakható otthonokat a hagyományos nyaralók helyett.
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Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Hitelpiac és bankszektor – (01:47)
  • Vízparti ingatlanok – (16:29)

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