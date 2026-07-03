AI, rugalmasság, vezetői kultúra: új korszakban a szolgáltatóközpontok

A munka világa az elmúlt években alapjaiban átalakult: a digitalizáció és a mesterséges intelligencia térnyerése mellett a munkavállalói elvárások is jelentősen megváltoztak, miközben a vállalatoknak egyre összetettebb nemzetközi környezetben kell helytállniuk. Ezzel párhuzamosan felértékelődött az a kérdés is, hogy Magyarország milyen szerepet tölthet be a magas hozzáadott értékű, tudásalapú szolgáltatások globális piacán.

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A kérdés, hogyan válhat egy hazai szolgáltatóközpont stratégiai jelentőségű nemzetközi tudásközponttá és milyen készségeket keresnek ma a vállalatok. Hogyan alakítja át a működést a mesterséges intelligencia, és milyen szerepe van a rugalmas munkavégzésnek, a fenntarthatósági szempontoknak és a vezetői kultúrának a versenyképesség megőrzésében? Vendégünk volt Illés Gábor, a Syngenta Budapesti Szolgáltató Központjának vezetője.

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A podcast a Syngenta támogatásával jelent meg.

Címlapkép forrása: Portfolio (Ács András)