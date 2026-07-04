ARG
Argentína 3 2 Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Vége
32-es főtábla
COL
Kolumbia 1 0 Ghána
GHA
 Vége
32-es főtábla
CAN
Kanada Marokkó
MAR
 Ma 19:00
Nyolcaddöntö
PAR
Paraguay Franciaország
FRA
 Ma 23:00
Nyolcaddöntö
  • Megjelenítés
250 éves az USA: Apokapliszis most vagy ellovaglás a naplementébe?
Podcast

250 éves az USA: Apokapliszis most vagy ellovaglás a naplementébe?

Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Felsorolni is nehéz, mi minden kötődik az 1776-ban alapított Egyesült Államokhoz az aranyláztól a Super Bowlon és a Terminátoron át Woodstockig, a Big Macig, hogy az iPhone-t, Michael Jacksont vagy a holdra szállást be se mondjuk − és az is kizárt, hogy bárhol máshol lenne olyan, hogy „drive-thru church”. Sok víz lefolyt tehát az elmúlt két és fél évszázadban a Potomac Riveren, és az USA-t okkal tartják számon a mai napig a világ vezető szuperhatalmaként, amely − amellett, hogy a lélegzetelállító természeti csodák otthona − az üzlet, az innováció és a szórakoztatóipar globális zászlóvivőjeként él a köztudatban. Csizmazia Gáborral, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársával arra tettünk kísérletet, hogy mérleget vonjunk ebből a hollywoodi fordulatokban bővelkedő eredettörténetből.
Deep Tech 2026
Kutatás, ipar, tőke: hol születnek a következő évtized nagy üzleti lehetőségei? November 18-án érkezik a Portfolio első deep tech konferenciája, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Címlapkép forrása: Ethan Miller/Getty Images

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Íme 10 pénzügyi csapda, amibe tilos belesétálni nyaraláskor - Nagyot bukhat, aki nem figyel
Bejelentették az oroszok: elfoglalták az egyik legfontosabb erődvárost – Nagy bajban Ukrajna?
Repedések az AI-sztoriban? Figyelmeztetés jött a chipgyártóktól
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility