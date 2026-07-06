BRA
Brazília 1 2 Norvégia
NOR
 Vége
Nyolcaddöntö
MEX
Mexikó 2 3 Anglia
ENG
 Vége
Nyolcaddöntö
POR
Portugália Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Nyolcaddöntö
USA
Egyesült Államok Belgium
BEL
 Kedd 02:00
Nyolcaddöntö
  • Megjelenítés
Melyik városrész lesz a következő évek nyertese Budapest ingatlanpiacán?
Podcast

Melyik városrész lesz a következő évek nyertese Budapest ingatlanpiacán?

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A legjobb ingatlanbefektetések ritkán akkor születnek, amikor már mindenki biztos a piaci fordulatban. A budapesti újlakáspiacon most éppen az a kérdés, ki meri felismerni a következő növekedési ciklus előtti beszállási pontokat — és mely városrészekben maradt még valódi felzárkózási potenciál. A lokáció önmagában ma már kevés: az értékállóságot egyre inkább az infrastruktúra, a bérbeadhatóság, a zöldfelületek és a komplex városnegyed-fejlesztések által kínált életminőség határozza meg.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

A nemzetközi makrokörnyezet, a hazai reálgazdasági folyamatok és a finanszírozási feltételek egyaránt befolyásolják, hogy mikor indulhat új növekedési ciklus az újlakáspiacon. Befektetői szempontból azonban Budapest továbbra is vonzó eszköz lehet, különösen azokban a városrészekben, ahol az infrastruktúra, a munkahelyi központok közelsége, a szolgáltatási kínálat és a városi életminőség egyszerre támogatja az értékállóságot.

A XIII. kerület és a Váci úti korridor ilyen szempontból kiemelt figyelmet kap, különösen a komplex városnegyed-fejlesztések miatt. A Láng Negyed példája azt mutatja, hogy a magas minőség ma már nem pusztán a négyzetméterárban vagy a lakások műszaki tartalmában mérhető, hanem abban is, hogy egy fejlesztés mennyi zöldfelületet, szolgáltatást, közösségi funkciót és hosszú távon is élhető környezetet kínál. Erről beszélgetünk a Portfolio Business Podcastben Rózsahegyi Zsanettel, a Southblaze Kft. stratégiai igazgatójával, a Láng Negyed projektigazgatójával.

Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

A cikk és a podcast megjelenését a Láng Negyed támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lépett az MNB, rögtön mindenki újragondolta a számait – Ezt mindannyian a zsebünkön érezzük meg
Gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak az emberi élettartam meghosszabbításán dolgozó milliárdosnál
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility