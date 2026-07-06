Melyik városrész lesz a következő évek nyertese Budapest ingatlanpiacán?

A legjobb ingatlanbefektetések ritkán akkor születnek, amikor már mindenki biztos a piaci fordulatban. A budapesti újlakáspiacon most éppen az a kérdés, ki meri felismerni a következő növekedési ciklus előtti beszállási pontokat — és mely városrészekben maradt még valódi felzárkózási potenciál. A lokáció önmagában ma már kevés: az értékállóságot egyre inkább az infrastruktúra, a bérbeadhatóság, a zöldfelületek és a komplex városnegyed-fejlesztések által kínált életminőség határozza meg.

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A nemzetközi makrokörnyezet, a hazai reálgazdasági folyamatok és a finanszírozási feltételek egyaránt befolyásolják, hogy mikor indulhat új növekedési ciklus az újlakáspiacon. Befektetői szempontból azonban Budapest továbbra is vonzó eszköz lehet, különösen azokban a városrészekben, ahol az infrastruktúra, a munkahelyi központok közelsége, a szolgáltatási kínálat és a városi életminőség egyszerre támogatja az értékállóságot.

A XIII. kerület és a Váci úti korridor ilyen szempontból kiemelt figyelmet kap, különösen a komplex városnegyed-fejlesztések miatt. A Láng Negyed példája azt mutatja, hogy a magas minőség ma már nem pusztán a négyzetméterárban vagy a lakások műszaki tartalmában mérhető, hanem abban is, hogy egy fejlesztés mennyi zöldfelületet, szolgáltatást, közösségi funkciót és hosszú távon is élhető környezetet kínál. Erről beszélgetünk a Portfolio Business Podcastben Rózsahegyi Zsanettel, a Southblaze Kft. stratégiai igazgatójával, a Láng Negyed projektigazgatójával.

A cikk és a podcast megjelenését a Láng Negyed támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio

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