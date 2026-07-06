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Rengeteg pénzt lehet keresni idén: a nyerő papírok itt vannak a szemünk előtt
Podcast

Rengeteg pénzt lehet keresni idén: a nyerő papírok itt vannak a szemünk előtt

Vidovszky Áron
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Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében azt néztük meg, hogy idén mennyit lehetett keresni, ha valaki magyar részvényekbe fektetett. A BUX-ról és a benne szereplő társaságok első féléves teljesítményéről Bukta Gáborral, a Concorde elemzési vezetőjével beszélgettünk. A műsor második részében Süle-Szigeti Bulcsúval, a Portfolio Pénzügy rovatának elemzőjével tekintettük át, hogy milyen hozamokat tudott elérni, aki a hazai abszolút hozamú alapok valamelyikében tartotta pénzét.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Hazai részvények – (01:32)
  • Abszolút hozamú alapok – (19:24)
  • Makronaptár – (32:06)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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