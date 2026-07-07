Csak a Nyugat ábrándja, hogy Ukrajna fordított az erőviszonyokon? Komoly diadalt ünnepel Moszkva

A Portfolio külpolitikai podcastjának legfrissebb epizódját a fenti videóra kattintva nézhetitek meg, az alábbi lejátszón keresztül pedig meghallgathatjátok.

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Hírek röviden

Tragikus földrengés Dél-Amerikában (1:40)

Gyászolják az iszlám köztársaság megölt vezetőjét (2:36)

Putyini manőver Magyarország szomszédjában (3:22)

A kínai rakéta repül, az Amerika-barát szövetség bővül (4:16)

Demkó Attila: Moszkva szerint elesett az erődváros (5:15)

Számháború, narratívák versenye (14:04)

(14:04) Összemelegedhet Trump és Zelenszkij? (19:28)

(19:28) Biolaborok Ukrajnában és pávatánc Belaruszban (26:15)

(26:15) Hogyan provokálhatja Putyin a NATO-t? (34:52)

A portfolio külpolitikai videós podcastja, a Global Insight most nyári szünetre megy, a következő adásunkkal augusztus végén jelentkezünk.

Korábbi epizódjainkat ide kattintva lehet visszanézni.

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Címlapkép forrása: Portfolio