Csak a Nyugat ábrándja, hogy Ukrajna fordított az erőviszonyokon? Komoly diadalt ünnepel Moszkva
A nagy hatótávolságú, Moszkvát és Szentpétervárt sem kímélő csapások fokozásával Ukrajna tényleg átvette a kezdeményezést a háborúban, ha az orosz haderő még mindig lassan, de biztosan lépked előre a Donbászban? Hogyan értelmezzük a balti államok által hangoztatott veszélyt, hogy Putyin a NATO elleni katonai akcióra készülhet? És mikor dönthet úgy az orosz elnök, hogy lezárja a háborút? A Global Insight legújabb epizódjában Demkó Attilával, az NKE John Lukacs Intézetének programigazgatójával beszélgettünk.
A Portfolio külpolitikai podcastjának legfrissebb epizódját a fenti videóra kattintva nézhetitek meg, az alábbi lejátszón keresztül pedig meghallgathatjátok.
Hírek röviden
- Tragikus földrengés Dél-Amerikában (1:40)
- Gyászolják az iszlám köztársaság megölt vezetőjét (2:36)
- Putyini manőver Magyarország szomszédjában (3:22)
- A kínai rakéta repül, az Amerika-barát szövetség bővül (4:16)
Demkó Attila: Moszkva szerint elesett az erődváros (5:15)
- Számháború, narratívák versenye (14:04)
- Összemelegedhet Trump és Zelenszkij? (19:28)
- Biolaborok Ukrajnában és pávatánc Belaruszban (26:15)
- Hogyan provokálhatja Putyin a NATO-t? (34:52)
A portfolio külpolitikai videós podcastja, a Global Insight most nyári szünetre megy, a következő adásunkkal augusztus végén jelentkezünk.
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Címlapkép forrása: Portfolio
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