ÉLŐ  34'
ARG
Argentína 0 1 Egyiptom
EGY
  gól: Yasser Ibrahim Hanafi 15'
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Csak a Nyugat ábrándja, hogy Ukrajna fordított az erőviszonyokon? Komoly diadalt ünnepel Moszkva

Portfolio
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Vlagyimir Putyin orosz elnök múlt pénteken bejelentette, teljesen elfoglalták Donyeck megye egyik utolsó, kulcsfontosságú ukrán erődvárosát, Kosztyantinyivkát. Ukrajna cáfolta, hogy a város elesett volna. Moszkva ezután rövid, a városra korlátozott tűzszünetet ajánlott Kijevnek, hogy el tudják szállítani az elesett katonák holttesteit. Az ukránok azonban visszautasították a tűzszüneti javaslatot, mert csapdának vélték. Mindeközben úgy tűnik, mintha Donald Trump kisebb ukránpárti fordulatot vett volna a G7-csúcstalálkozón. Ennek fényében a Kreml egyre hangosabban méltatlankodik, hogy Washington látszólag felrúgta "Anchorage szellemét", azaz a tavalyi alaszkai megállapodásukat. Az amerikai elnök már megérkezett a NATO ankarai csúcstalálkozójára, amely keretében holnap Volodimir Zelenszkijjel is leül tárgyalni.

A nagy hatótávolságú, Moszkvát és Szentpétervárt sem kímélő csapások fokozásával Ukrajna tényleg átvette a kezdeményezést a háborúban, ha az orosz haderő még mindig lassan, de biztosan lépked előre a Donbászban? Hogyan értelmezzük a balti államok által hangoztatott veszélyt, hogy Putyin a NATO elleni katonai akcióra készülhet? És mikor dönthet úgy az orosz elnök, hogy lezárja a háborút? A Global Insight legújabb epizódjában Demkó Attilával, az NKE John Lukacs Intézetének programigazgatójával beszélgettünk.

A Portfolio külpolitikai podcastjának legfrissebb epizódját a fenti videóra kattintva nézhetitek meg, az alábbi lejátszón keresztül pedig meghallgathatjátok.

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Hírek röviden

  • Tragikus földrengés Dél-Amerikában (1:40)
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Drámai felvételek: pusztító kettős földrengés rázta meg a dél-amerikai országot – Rengetegen rekedhettek a romok alá, hatalmasak a károk

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  • A kínai rakéta repül, az Amerika-barát szövetség bővül (4:16)
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Demkó Attila: Moszkva szerint elesett az erődváros (5:15)

  • Számháború, narratívák versenye (14:04)
  • Összemelegedhet Trump és Zelenszkij? (19:28)
  • Biolaborok Ukrajnában és pávatánc Belaruszban (26:15)
  • Hogyan provokálhatja Putyin a NATO-t? (34:52)

A portfolio külpolitikai videós podcastja, a Global Insight most nyári szünetre megy, a következő adásunkkal augusztus végén jelentkezünk.

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