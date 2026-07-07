Véget ért a Tisza-bet: új erők karmaiban a forint

Holdblog Túl rövid a világbajnokság ahhoz, hogy mindig a legjobbak győzzenek Hiába dolgoznak a futball-világbajnokság modellezésén szuperszámítógépek, nincs az az algoritmus, ami képes lenne lemodellezni a focit. A világ legnépszerűbb sportja ugyanis túl esetleges ahh

Bankmonitor Új bankszámlák és díjmentes csomagok a Gránit Banknál Számos lakossági bankszámlánál díjemelést hozott július elseje. A Gránit Banknál viszont nem drágább csomagokat, hanem fintech mintára kialakított új számlákat és díjmentes ajánlatoka

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Holdblog A baltiak a jövőre költenek, Magyarország visszacsúszott a rangsorban A BB tengely országai között ma is másfélszeres különbség van abban, hogy a GDP mekkora részét fordítják közoktatásra. Az elmúlt harminc évben a régiós átlag... The post A baltiak a jöv

Kasza Elliott-tal Amdocs Limited - elemzés A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul

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