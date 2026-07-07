ÉLŐ  45+6'
ARG
Argentína 0 1 Egyiptom
EGY
  gól: Yasser Ibrahim Hanafi 15'
Nyolcaddöntö
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Véget ért a Tisza-bet: új erők karmaiban a forint
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Véget ért a Tisza-bet: új erők karmaiban a forint

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Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében a friss inflációs adatról volt szó, illetve arról, hogy milyen hatással lehet a kedvező adat a kamatpályára, a kötvényhozamokra és a forint árfolyamára. Vendégünk volt Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója. Adásunk második részében arról volt szó, hogy mi történt az elmúlt hetekben az orosz-ukrán fronton, lehetséges cél lehet-e Ukrajnának visszafoglalnia Krímet, és mit érdemes figyelni a ma kezdődő ankarai NATO-csúcson. A témában Ács Bencével, a Portfolio Globál rovatának elemzőjével beszélgettünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro  – (00:00)
  • Infláció – (01:27)
  • Ukrajna – (12:19)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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