ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Csütörtök 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
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FONTOS A káoszember, aki fekélyeket váj a világ testén
Irán felrúgta az egyezséget: újra nagyon távol a béke
Podcast

Irán felrúgta az egyezséget: újra nagyon távol a béke

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Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A műsor első részében a kiújult hormuzi konfliktusról volt szó. Miért volt ennyire törékeny a tűzszünet, és meddig tartható fent Donald Trump számára az Irán és az Egyesült Államok között zajló háború? Vendégünk volt Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa. Adásunk második részében Elon Musk újabb nagy dobásáról volt szó. Miután a SpaceX tőzsdére vitelével minden idők legnagyobb IPO-ját hajtotta végre, most azon morfondírozik, hogy űripari cégét egyesítse a Teslával, és a világ negyedik legnagyobb piaci értékű gigavállalatát hozza létre. De mennyi értelme és realitása van ennek az ötletnek, és ha tényleg megvalósul, mire számíthatnak a részvényesek? Erről Nagy Viktort, a Portfolio vezető részvényelemzőjét kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

Intro – (00:00)

Hormuz – (01:48)

SpaceX-Tesla – (17:44)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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