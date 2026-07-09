A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
-
Intro – (00:00)
-
Ipari fordulat – (01:45)
-
Közlekedésbiztonság – (18:30)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A történelem egyik legnagyobb bukása figyelmezteti a befektetőket
Barry Eichengreen elemzése.
Magyarország is felült az AI-vonatra? Meglepő számokra bukkantunk
Mi húzza most az ipart?
Alattomos banki kockázatra figyelmeztetnek: ugyanígy indult a 2008-as pénzügyi válság?
Megkongatták a vészharangot az elemzők.
Nagy fegyverüzletet kötött Ukrajna: ez érinti az FP-5 Flamingo csúcsfegyvert is
Része az AASM HAMMER precíziós bombák vásárlása.
Hatalmas különbségek a fővárosban: az egyik kerületben elúszik a vagyon, a másikban mintaszerűen épülnek az új lakások
Az Állami Számvevőszék idén megjelent jelentései az önkormányzati lakásvagyonról.
Rendkívüli szigorítás jön Magyarországon: teljesen megszűnik a vezetők fizetése
Bóna Szabolcs megszólalt a kamarai bérezésről.
"Úgysem élem meg..." - 6 veszélyes tévhit, amivel a saját nyugdíjadat teszed tönkre
"Majd lesz valahogy" - a legtöbben erre a három szóra építik a nyugdíjstratégiájukat. Bíznak a szerencsében, az utolsó évek magas fizetésében, vagy épp abban, hogy a bankszámlán pihenő
Ugyanaz a mutató, három különböző történet - A tanár-diák arány önmagában félrevezető
A tanár-diák arány első ránézésre egyszerű mutatónak tűnik, valójában azonban egészen mást jelent egy általános iskolában, egy gimnáziumban vagy egy egyetemen. Ugyanaz a mutató három...
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül A legtöbb vevő ott hibázik, hogy amikor az ingatlanvásárlás költségei
Booz Allen Hamilton Holding Corporation - elemzés
A júliusi Top 10 hetedik helyezettje. A chartja alapján megérdemel egy elemzést, de leginkább azért, mert nagyon nagy esésben van, és talán így megtudom, hogy érdemes-e figyelni, vagy kerülni k
Egy ponton már kell az egészséges paranoia
A befektetők többsége ugyanarra a kérdésre keresi a választ: hogyan lehet magasabb hozamot elérni? Egy bizonyos vagyonszint felett azonban már egészen más válik fontossá. A... The post Egy pont
Túl rövid a világbajnokság ahhoz, hogy mindig a legjobbak győzzenek
Hiába dolgoznak a futball-világbajnokság modellezésén szuperszámítógépek, nincs az az algoritmus, ami képes lenne lemodellezni a focit. A világ legnépszerűbb sportja ugyanis túl esetleges ahh
Malacexport és állatjólét: ki fizeti meg a dán zöldátállás árát?
A dán sertéságazat zöldátállása és állatjóléti reformja jól mutatja, hogyan hangolhatók össze a klímacélok, a versenyképesség és a fenntartható vízgazdálkodás.
Két hét múlva kifut a Winelovers River Night (x)
Korlátlan borkóstoló, naplemente, dunai hajózás vár július 23-án
Váratlan helyről jöhet megoldás a magyar vízhiányra: itt a forradalmi javaslat
Mélyebbre kell ásni a megoldásért.
Csak a Nyugat ábrándja, hogy Ukrajna fordított az erőviszonyokon? Komoly diadalt ünnepel Moszkva
Donald Trump holnap Volodimir Zelenszkijjel tárgyal.
Melyik városrész lesz a következő évek nyertese Budapest ingatlanpiacán?
Rózsahegyi Zsanettel, a Láng Negyed projektigazgatójával beszlgettünk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!