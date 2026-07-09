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Magyarország is felült az AI-vonatra? Meglepő számokra bukkantunk
Podcast

Magyarország is felült az AI-vonatra? Meglepő számokra bukkantunk

Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A mai műsor első részében annak jártunk utána, mi áll a magyar ipar és az export javuló számai mögött, és valóban azok az ágazatok húzzák-e a növekedést, amelyekre a legtöbben gondolnak. Vendégünk Madár István, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője volt. A műsor második részében azokat a közlekedésbiztonsági változásokat vettük sorra, amelyek a következő években alapvetően alakíthatják át az európai autózást. Knezsik Istvánnal, az Autós Nagykoalíció elnökével elemeztük, milyen hatása lehet az új szabályoknak a sebességkorlátozásoktól az alkoholzárakon át az önvezető technológiákig.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)

  • Ipari fordulat – (01:45)

  • Közlekedésbiztonság – (18:30)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

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