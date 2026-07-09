Váratlan helyről jöhet megoldás a magyar vízhiányra: itt a forradalmi javaslat

Egyre több szó esik arról, hogy a szélsőséges csapadékeloszlás és az állandósulni látszó aszályok új típusú vízgazdálkodási megoldásokat követelnek. Egy forradalmi javaslat szerint a megoldás a felszín alatt rejtőzik, a földalatti tározók innovatív kihasználása ugyanis új irányt nyithat az aszály és az árvizek okozta kihívások kezelésében. Erről a megoldásról beszélgetünk az Alapvetés podcast eheti műsorában, ahol vendégünk Mádlné Szőnyi Judit egyetemi tanár, az MTA doktora, az ELTE rektorhelyettese.

Hazánkban lassan nélkülözhetetlen lesz a természetes, tájba illeszthető vízmegtartó megoldások használata, ezek azonban rendre csak a felszínre, a természetes felszíni mélyedésekre, csatornákra alapozva tartanák a kívánt helyen a vizet. Az aszálykezelésről szóló diskurzusokban a tudomány legtöbbször megáll a talajzónánál, a felszín alatti vizek pedig a legritkábban kerülnek szóba.

Holott a felszín alatti tározótér egy hatalmas potenciális lehetőséget kínál számunkra a víz megőrzésére.

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Szerintem nagyon jó kezdeményezések vannak Magyarországon a felszíni vízmegtartásra, minden irányból, tehát az egyének, a vízőrzők, a vízzel foglalkozó minden szervezet és a mezőgazdasági termelők részéről. De nem szabad elfelejteni a felszín alatti teret, mert hat

– hangsúlyozta Mádlné Szőnyi Judit hidrogeológus az Alapvetés podcast eheti műsorában. Mint mondta, a nemzetközi szinten már több helyen sikerrel alkalmazott, itthon azonban méltatlanul kevés figyelmet kapott módszer lényege az, hogy a rendelkezésre álló többletvizet nem hagyjuk csak úgy elszivárogni, elveszni, hanem céltudatosan, tervezett módon juttatjuk be a felszín alá azzal a céllal, ami éppen a legsürgetőbb azon a területen. Ez a cél ráadásul nemcsak az agrártermelés támogatása, hanem akár egy kiszáradó ökoszisztéma rehabilitációja is lehet.

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