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Gerendai: Másfél milliárdos veszteséggel számol a Sziget idén

Portfolio
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Már majdnem elúszott a Sziget, amikor Gerendai Károly visszatért a fesztivál élére. De mit lehet kezdeni egy ikonikus rendezvénnyel, amely egyszerre magyar kulturális szimbólum, nemzetközi turisztikai termék és kőkemény üzleti kockázat? A Portfolio Business podcast új adásában arról beszélgetünk, hogyan lehet újra stabil pályára állítani Európa egyik legismertebb fesztiválját.

Gerendai Károly őszintén beszél a Sziget pénzügyi helyzetéről, a politikai vitákról, a közpénz és az állami szerep kérdéséről, és arról is, miért lett egyre nehezebb világsztárokkal megtölteni egy fesztivált. Szóba kerül, mitől veszítette el a Sziget a különlegessége egy részét, miért pártoltak el külföldi látogatók, és hogyan lehet visszatalálni az alapértékekhez úgy, hogy közben a fiatal generációk már teljesen mást várnak egy fesztiváltól, mint húsz éve.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Címlapkép forrása: Portfolio

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