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Álmosan reagál a piac Hormuzra: meddig tart még ez a háború?
Podcast

Álmosan reagál a piac Hormuzra: meddig tart még ez a háború?

Portfolio
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Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében az eszkalálódó hormuzi-konfliktusról volt szó. Arról, hogy iráni rakéták csapódtak be Jordániába, Bahreinbe, Ománba, Katarba és Kuvaitba, nem sokkal azután, hogy az iráni külügyminisztérium ennek ellenkezőjét irányozta elő. A témában Ács Bence, a Portfolio Globál rovatának elemzője volt a vendégünk. A műsor második részében néhány ezer kilométerrel keletebbre, egyúttal jóval békésebb területre utaztunk és Indonézia gazdasági , társadalmi és politikai folyamataiba pillantottunk bele. Ebben kalauzunk Bence Balázs, a Portfolio Trader Akadémia vezetője volt, aki 25 éve figyeli közelről a világ negyedik legnépesebb országát.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Irán – (02:04)
  • Indonézia – (12:29)
  • Makronaptár – (33:59)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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