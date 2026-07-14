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Mi lenne a tökéletes árfolyam a magyar euróhoz?

Portfolio
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Erős forint, gyenge növekedés, billegő költségvetés közben került elő újra az euróbevezetés ígérete. A hitelminősítők egyelőre még befektetésre ajánlják Magyarországot, de a negatív kilátás azt üzeni: fogy a türelem.  És persze kérdés, hogy vajon tényleg közelebb kerültünk az euróhoz, vagy csak egy jól hangzó politikai célról beszélünk?  

A Portfolio Checklist vendége volt Molnár László, a GKI vezető kutatója, akivel a 2026-os év felénél azt nézzük meg, mennyi tartalék maradt a magyar gazdaságban három hónappal a választások után – és mi kellene ahhoz, hogy az euróbevezetés ne csak ígéret, hanem valódi pálya legyen. A szakembertől azt is megkérdeztük, létezik-e tökéletes árfolyam a magyar euró bevezetésénél, és ha igen, mi lenne az.

Mai műsorunkban - rendhagyó módon - ezzel az egy témával foglalkozunk hosszabban, adásunk videós formában is elérhető (a szokásos podcast-lejátszók mellett).
Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Gazdaságpolitikai helyzetértékelés az év felénél– (02:01)

Címlapkép forrása: Portfolio

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