Mi lenne a tökéletes árfolyam a magyar euróhoz?

Portfolio 2026. július 14. 17:00

Erős forint, gyenge növekedés, billegő költségvetés közben került elő újra az euróbevezetés ígérete. A hitelminősítők egyelőre még befektetésre ajánlják Magyarországot, de a negatív kilátás azt üzeni: fogy a türelem. És persze kérdés, hogy vajon tényleg közelebb kerültünk az euróhoz, vagy csak egy jól hangzó politikai célról beszélünk?



A Portfolio Checklist vendége volt Molnár László, a GKI vezető kutatója, akivel a 2026-os év felénél azt nézzük meg, mennyi tartalék maradt a magyar gazdaságban három hónappal a választások után – és mi kellene ahhoz, hogy az euróbevezetés ne csak ígéret, hanem valódi pálya legyen. A szakembertől azt is megkérdeztük, létezik-e tökéletes árfolyam a magyar euró bevezetésénél, és ha igen, mi lenne az.



Mai műsorunkban - rendhagyó módon - ezzel az egy témával foglalkozunk hosszabban, adásunk videós formában is elérhető (a szokásos podcast-lejátszók mellett).