Mutatunk egy magyar részvényt, amire érdemes lehet odafigyelni

Az ingatlanpiac és a kiskereskedelem egyaránt jelentős változások előtt áll. Az online vásárlás térnyerése tovább formálja a fogyasztói szokásokat, miközben ismét előtérbe került a plázastop szabályozásának jövője, amely érdemben befolyásolhatja a következő évek kereskedelmi fejlesztéseit. Közben egyre több jel utal arra, hogy javul Magyarország befektetői megítélése is a belpolitikai váltoások nyomán.

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A kérdés, hogy ez már a piaci folyamatokban is megmutatkozik-e, és képes lehet új lendületet adni a kereskedelmi ingatlanpiacnak? Az adásban szó lesz arról, hogy milyen következményekkel járhatnak ezek a változások a fejlesztők, a kereskedelmi láncok, a befektetők és végső soron a vásárlók számára? Egyáltalán mi az oka annak, hogy a magyar befektetők továbbra is sokkal inkább a közvetlen ingatlanvásárlást részesítik előnyben a tőzsdei ingatlanbefektetésekkel szemben? Ezekről a témákról beszélgetünk Bárány Kristóffal, a Shopper Park Plus igazgatóságának elnökével.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Címlapkép forrása: Portfolio (Daróczi Kornél)

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