Órákon belül elbúcsúzhatunk kedvenc állampapírjainktól − Meddig folytatódhat a kamatvágás?

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

Intro − (00:00)

Változnak az állampapírkamatok − (01:52)

Csökkenő lakásárak − (14:22)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

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