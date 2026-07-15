Órákon belül elbúcsúzhatunk kedvenc állampapírjainktól − Meddig folytatódhat a kamatvágás?

A műsor második részében a fővárosban immár harmadik hónapja csökkenő lakásárakkal foglalkoztunk. Eljött-e az igazság pillanata, meddig érdemes kivárni, és mi a helyzet az ország többi részén árfronton? A témáról Futó Péterrel, a Zenga elemzési vezetőjével beszélgettünk.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro − (00:00)
- Változnak az állampapírkamatok − (01:52)
- Csökkenő lakásárak − (14:22)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
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