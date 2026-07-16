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Dermesztő jóslat jött: aki lefejleszti a szuperintelligenciát, azé lesz minden?

Portfolio
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Áron és Viktor ebben az adásban a kecskeméti Mercedes-gyár bővítése kapcsán beszélgetnek az új elektromos modellekről, és arról, miért lehet stratégiai jelentőségű Magyarország szerepe az európai autógyártásban. Majd a mesterséges intelligencia lehetséges következményeiről beszélgetnek egy friss, nyugtalanító podcastinterjú alapján: szóba kerül a szuperintelligencia, a munkaerőpiac jövője, az AI-cégek megadóztatása és az új társadalmi szerződés szükségessége. Részletesen elemzik a dél-koreai chiprészvények brutális ralit követő zuhanását, a kisbefektetői tőkeáttételes pánikot, valamint azt, miért nem klasszikus lufiról van szó ebben az esetben. Újra terítékre kerül a SpaceX, és a rá érkezett nagybanki célárak, illetve áttekintik a kanadai tőzsde sajátosságait, a „kanadai átkot, valamint azt, hogyan vált az északi ország is részben mesterségesintelligencia-sztorivá.
WOOD & Co. Investor Day 2026
Idén ősszel első alkalommal érkezik a WOOD & Company exkluzív befektetői konferenciája, a WOOD & Co. Investor Day 2026, a Portfolio szakmai partnerségével! Szeptember 9-én a Budapest Marriott Hotelben szűk körben találkozhatnak a cégcsoport tulajdonosai, vezető menedzsmentje, kiemelt partnerei és a befektetési piac meghatározó szereplői. Egyedülálló lehetőség az aktuális gazdasági és befektetési környezet megvitatására, exkluzív kapcsolatteremtésre és szakmai networkingre – kötetlenül, magas szinten, első kézből.
Információ és jelentkezés

A műsor edukációs és szórakoztató céllal készül, így az abban elhangzó beszélgetés semelyik eleme nem minősül befektetési tanácsadásnak. Amennyiben valódi, hivatalos befektetési tanácsot szeretne, akkor keresse az Invest szakmai partnerét, aPortfolio Investment Servicest. Ez a Portfolio Csoport privátbanki üzletága az Erste Befektetési Zrt. függő ügynökeként, és itt többek között olyan szakemberek segítik az ügyfelek befektetési döntéseit, mint Nagy Viktor és elemző kollégái.

Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Ki kinek szurkol a vébé végén? – (01:45)
  • A Portfolio Investment Services-ről – (03:36)
  • Óriási Mercedes beruházás Kecskeméten – (05:50)
  • 10 éve történt a Norbi Update tőzsdei bukása – (17:21)
  • Ijesztő AI-jóslat érkezett egy bennfentestől – (21:00)
  • Mi pukkadt ki Dél-Koreában? – (39:40)
  • Érdekes célárak érkeztek a SpaceX-re – (45:09)
  • Jó nagy katyvasz a Meta – (50:13)
  • Olvasói kérdés: van potenciál Kanadában? – (56:34)
  • Kötvény-, és fogyasztóvédelmi percek – (01:04:51)
  • Long/Short játék – (01:07:28)

Címlapkép forrása: Portfolio

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