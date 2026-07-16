Döntött a dán kormány: drasztikusan átírják a termelés szabályait

A júniusban hivatalba lépett új dán kormány minden eddiginél mélyebben alakítaná át az ország mezőgazdaságát. Az intenzív termelési szempontokkal szemben nagyobb hangsúlyt kapna a környezet- és természetvédelem, így kiemelt célként fogalmazták meg az üvegházgázok kibocsátásának csökkentését, a vízminőség javítását, a biodiverzitás helyreállítását és az állatjóléti szempontok erősítését is. Hogy mit jelent mindez a gyakorlatban, ki fizeti meg a dán zöldátállás árát és milyen tanulságokat érdemes levonniuk ebből a magyar termelőknek, arról beszélgetünk az Alapvetés podcast eheti adásában, ahol vendégünk Kovács Emese, az Energiastratégia Intézet elemzője.

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

Ahogyan arról az Agrárszektor Metszet rovatában is lehetett olvasni, a június elején hivatalba lépett új dán kormány a mezőgazdaság valamennyi meghatározó területét érintő átalakításra készül. A földhasználat átalakítása, az ágazat üvegházgáz-kibocsátásának csökkentése, a nitrogénterhelés csökkentése, az agrártámogatások újragondolása, az ivóvízbázisok fokozott védelme, a biodiverzitás helyreállítása és az állatjóléti előírások további erősítése egyaránt azt jelzi, hogy a környezet- és természetvédelmi szempontok a korábbinál jóval nagyobb súlyt kapnak az agrárpolitikában.

A változások jelentős alkalmazkodást követelnek meg a termelőktől.

KÖVESS MINKET

A következő évek egyik kulcskérdése az lesz, hogy sikerül-e olyan kompromisszumokat kialakítani, amelyek egyszerre szolgálják a környezeti célokat és a mezőgazdaság gazdasági fenntarthatóságát. De vajon miért csinálják mindezt, ha az üvegházgázok kibocsátása szempontjából lassan egész Európa csak kerekítési hiba lesz? Mely alágazatokban várható a legdrasztikusabb visszalépés? Hogyan reagálnak minderre az érintett dán szereplők? És mit tanulhatnak ebből a magyar gazdák? Erről beszél az Alapvetés podcast eheti epizódjában Kovács Emese, az Energiastratégia Intézet elemzője.

Címlapkép forrása: Portfolio