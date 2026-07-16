Ez az igazi vén Európa: elkezdődött a legsúlyosabb demográfiai válság

Műsorunk második felében azt vizsgáljuk meg, hogyan és miből nyaralnak idén a magyarok - és mennyire figyelnek tudatosan az esetleges kockázatokra. A Groupama és az OTP Bank friss kutatásából nem csak az derül ki, hogyan befolyásolhatja az aktuális gazdasági helyzet, például az árfolyamváltozás, az emberek utazási döntéseit, hanem az is, hogy bár a fiatalabb korosztály többet utazik, mégis kevésbé tudatos a biztosításkötésben. Ennek okairól is kérdezzük a Groupama szakértőit, Gönczi Erikát és Szobonya Lászlót.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro − (00:00)
- Európa demográfiai fordulata és a nyugdíjrendszer jövője − (02:01)
- Nyaralási szokások és utasbiztosítási tudatosság − (15:51)
Címlapkép forrása: Shutterstock
A podcast megjelenését a Groupama támogatta.
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