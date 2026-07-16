FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
FONTOS Megszólalt a benzinárról Magyar Péter!
Ez az igazi vén Európa: elkezdődött a legsúlyosabb demográfiai válság
Podcast

Ez az igazi vén Európa: elkezdődött a legsúlyosabb demográfiai válság

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Már hallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása, amelynek első részében arról beszélgetünk, mit jelent, hogy Európa népessége elérte a csúcspontját: egyre tovább élünk, az évszázad végére azonban több mint 50 millió emberrel lehetünk kevesebben. Miközben fogy a munkaerő, egyre kevesebb adófizetőnek kell majd finanszíroznia egyre több idős ember nyugdíját, egészségügyi ellátását és gondozását. Beke Károllyal, a Portfolio elemzőjével azt járjuk körül, mit jelent mindez a társadalom, a gazdaság és Magyarország jövője szempontjából.

Műsorunk második felében azt vizsgáljuk meg, hogyan és miből nyaralnak idén a magyarok - és mennyire figyelnek tudatosan az esetleges kockázatokra. A Groupama és az OTP Bank friss kutatásából nem csak az derül ki, hogyan befolyásolhatja az aktuális gazdasági helyzet, például az árfolyamváltozás, az emberek utazási döntéseit, hanem az is, hogy bár a fiatalabb korosztály többet utazik, mégis kevésbé tudatos a biztosításkötésben. Ennek okairól is kérdezzük a Groupama szakértőit, Gönczi Erikát és Szobonya Lászlót.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is: 

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Európa demográfiai fordulata és a nyugdíjrendszer jövője − (02:01)
  • Nyaralási szokások és utasbiztosítási tudatosság − (15:51)

Címlapkép forrása: Shutterstock

A podcast megjelenését a Groupama támogatta.

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Kijevet, heves tiltakozást robbantott ki Zelenszkij húzása – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Különös időjárási jelenség csapott le Horvátországban: elmenekültek a partról a turisták
Dermesztő jóslat jött: aki lefejleszti a szuperintelligenciát, azé lesz minden?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility