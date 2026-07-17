A szélturbina lesz az új napelem? Kijött az új rendelet

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Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Szélerőművek – (01:30)
- Aszály – (15:06)
- Tőkepiaci kitekintő – (34:09)
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