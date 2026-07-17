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A szélturbina lesz az új napelem? Kijött az új rendelet
Podcast

A szélturbina lesz az új napelem? Kijött az új rendelet

Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Már hallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében a Tisza-kormány szélenergiafejlesztési terveiről volt szó: hogyan fognak zajlani ezek a beruházások, és hogyan csapódhat le majd a fogyasztók mindennapjaiban egy diverzifikáltabb termelői struktúra. Vendégünk volt Kabát Krisztián, a Portfolio energetikai elemzője. A műsor második részében a brutális aszályhelyzetet elemeztük az agrárium szempontjából: mit mutatnak a csapadékstatisztikák, mely növényeink a legnagyobb vesztesek, hogyan gyűrűzik be az állattartók közé is a válság, és milyen ajánlattal tud élni az új kormány a probléma enyhítésére – minderről Braunmüller Lajost, az Agrárszektor főszerkesztőjét kérdeztük.
Sustainable World 2026
Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Szélerőművek – (01:30)
  • Aszály – (15:06)
  • Tőkepiaci kitekintő – (34:09)

Címlapkép forrása: Shutterstock

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