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FONTOS Az egész feltörekvő piac fekete báránya lett a forint - Mi történt?
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Energiaköltség: ideje ránézni a számokra

Portfolio
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Az energiakrízis a vállalati szférát az energiához fűződő viszonyának újraértékelésére késztette, az azóta a kilincset egymásnak adó válságok pedig még nagyobb tudatosságot követelnek meg. A villamosenergia piaca a megújulók egyre markánsabb jelenléte miatt szintén érzékeny és folyamatosan változik, ezért sem mindegy, hogy honnan és mennyiért sikerül beszerezni az áramot. Léteznek azonban módszerek, amelyek segítségével optimalizálható a vállalati villamosenergia-fogyasztás, és a Portfolio Business legújabb epizódjában ezek nyomába eredtünk Nagy Zsuzsa, az E.ON Energiamegoldások Kft. ügyvezető igazgatójának segítségével.
Sustainable World 2026
Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Az epizódot az E.ON támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio

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