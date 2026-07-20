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Újabb végtelen háború? Trump nem találja a kiutat Iránból
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Újabb végtelen háború? Trump nem találja a kiutat Iránból

Portfolio
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Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A mai műsor első részében összefoglaltuk mi történt az elmúlt néhány napban a Hormuzi-szoros térségében, és áttekintettük, mi jöhet a következő hetekben-hónapokban, és ez hogyan hathat a világ tőkepiacaira. Vendégünk volt Huszák Dániel, a Portfolio Globál rovatának vezető elemzője. A műsor második részében Süle-Szigeti Bulcsúval, a Portfolio Pénzügy rovatának elemzőjével azt tekintettük át, hogyan teljesítettek a hazai befektetési alapok az elmúlt fél évben – mibe volt érdemes fektetni és mibe nem.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Irán – (01:20)
  • Makronaptár – (13:05)
  • Befektetési alapok – (27:54)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

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